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لبنان

رصد حالة كوليرا في عكار.. هذا ما أعلنته وزارة الصحة

Lebanon 24
16-10-2024 | 05:00
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أعلنت وزارة الصحة انه بتاريخ 14 تشرين الأول، تم ابلاغها عن حالة محتملة للكوليرا. على اثره، تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية. وتم تثبيت الحالة بتاريخ 16 تشرين الأول عبر عزل الجرثومة في احدى المختبرات المرجعية وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط O1.
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وأشارت الوزارة إلى ان الحالة من الجنسية اللبنانية، توجهت الى المستشفى بتاريخ 14 تشرين الأول بسبب اسهال حاد مائي وتجفاف ولا يوجد سفر عند المريضة وهي من بلدة السمونية في عكار.

وتقوم وزارة الصحة العامة بتقصي الحالة، وجمع عينات من المخالطين والبحث عن حالات أخرى في محيط المريضة.

كما يتضمن التقصي البحث عن تلوث للمياه. وقد تم جمع عدد من عينات المياه من السمونية ومشمش وارسالها الى المختبرات المرجعية.

وسيتم تفعيل الخطة الوطنية للكوليرا والمباشرة بإجراءات الاحتواء.

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