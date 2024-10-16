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لبنان

ازالة الركام من الطرقات في المجادل بعد الغارات الإسرائيلية

Lebanon 24
16-10-2024 | 05:05
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عملت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية على ازالة الركام من الطرقات بعد الغارة المعادية على بلدة المجادل. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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