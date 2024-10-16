26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد النزوح الكثيف من لبنان إلى سوريا.. مناشدة عاجلة من برنامج الأغذية العالمي
Lebanon 24
16-10-2024
|
05:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
ناشد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كارل سكاو اليوم المجتمع الدولي تقديم الدعم لمعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في سوريا التي تواجه تدفق الأشخاص الفارين من الحرب المتصاعدة في لبنان. وتشير التقديرات إلى أن 260 ألف شخص عبروا إلى سوريا من لبنان حتى الآن.
Advertisement
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان :"انه يشعر بقلق عميق إزاء تدهور الأمن الغذائي في سوريا. ويواجه أكثر من نصف السكان في سوريا بالفعل انعدام الأمن الغذائي، مع وجود ما يقرب من 3 ملايين شخص في قبضة ظروف الجوع الشديد. وبينما يكافح السوريون للتكيف، فإنهم يستضيفون أسرًا هربت من العنف في لبنان، ما يجعل الوضع الصعب أكثر خطورة".
وقال سكاو : "إن الوضع في سوريا مقلق للغاية. لقد أظهر الشعب السوري كرمًا ملحوظًا من خلال دعم الفارين من لبنان. ومع ذلك، فإن الأسر التي توفر المأوى هي الأسر نفسها التي تم استبعادها من برامج المساعدات الغذائية لدينا في وقت سابق من هذا العام بسبب نقص التمويل. لقد وصل الناس إلى نقطة الانهيار، ويجب على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده".
اضاف البيان":تم تفعيل استجابة الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا في غضون ساعات من تصعيد الأعمال العدائية في لبنان، مع توفير المساعدات الغذائية الحيوية في جميع المناطق الحرجة - من المعابر الحدودية إلى مراكز الاستضافة والمجتمعات المضيفة. لقد تمكن برنامج الأغذية العالمي من تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 100,000 شخص في سوريا حتى الآن. ومع تطور الوضع، يتوقع برنامج الأغذية العالمي أن تكون الاحتياجات الأكثر إلحاحًا داخل المجتمعات المضيفة. وتعمل فرق برنامج الأغذية العالمي على تحديد المحتاجين وأماكن تواجدهم، حتى يتمكنوا من تلقي الدعم اللازم.
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مجزرة أيطو في زغرتا.. مخطّط إسرائيلي "خبيث" يتجدّد!
Lebanon 24
بعد مجزرة أيطو في زغرتا.. مخطّط إسرائيلي "خبيث" يتجدّد!
12:00 | 2024-10-15
15/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة تثير بلبلة في صيدا.. فيديو يرصد ما جرى
Lebanon 24
سيارة تثير بلبلة في صيدا.. فيديو يرصد ما جرى
05:20 | 2024-10-16
16/10/2024 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستنتهي "حرب لبنان"؟ "َضمانة" مهمة جداً!
Lebanon 24
متى ستنتهي "حرب لبنان"؟ "َضمانة" مهمة جداً!
14:00 | 2024-10-15
15/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة جريئة للغاية.. شاهدوا عارضة الأزياء من أصل فلسطيني بيلا حديد في عرض "فيكتوريا سكريت" (فيديو)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة للغاية.. شاهدوا عارضة الأزياء من أصل فلسطيني بيلا حديد في عرض "فيكتوريا سكريت" (فيديو)
02:16 | 2024-10-16
16/10/2024 02:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الأسباب.. أسعار الغاز ارتفعت في لبنان اليوم
Lebanon 24
لهذه الأسباب.. أسعار الغاز ارتفعت في لبنان اليوم
14:45 | 2024-10-15
15/10/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:06 | 2024-10-16
ميقاتي: أُثمّن إجماع القادة الروحيين على مطالبة مجلس الأمن الدولي بالانعقاد فورًا
10:34 | 2024-10-16
عن إغتيال نصرالله وقدرات "حزب الله"... إليكم ما قاله وزير إسرائيليّ
10:32 | 2024-10-16
المرتضى يردّ على التهديدات الإسرائيلية للرئيس بري: لبنان يقاوم وسينتصر
10:02 | 2024-10-16
الفوعاني يدعو الدولة لتفعيل المساعدات ويشيد بدور المقاومة
10:00 | 2024-10-16
أمر أراد نتنياهو تحقيقه في لبنان ولن ينجح.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركيّ
09:53 | 2024-10-16
طائرة مساعدات سعودية رابعة وصلت إلى لبنان
فيديو
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
16/10/2024 17:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
16/10/2024 17:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
16/10/2024 17:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24