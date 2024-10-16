بالفيديو... شاهدوا لحظة إستهداف العدوّ الإسرائيلي للنبطية

#عاجل جيش الدفاع يشن سلسلة غارات تستهدف عشرات الاهداف الإرهابية لحزب الله في منطقة النبطية؛ تدمير مسار نفق تحت الارض استخدمته قوة الرضوان في جنوب لبنان



🔸تواصل قوات الفرقة 91 العمل ضد بنى ارهابية لحزب الله في جنوب لبنان حيث داهمت القوات على مدار الأيام الأخيرة شبكة من فتحات… pic.twitter.com/I1pUXApRt5