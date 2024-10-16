تفاصيل وفيديو.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ عن "قصف النبطية"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شنّ غارات جديدة في منطقة النبطية جنوب لبنان، زاعماً أنّ القصف "استهدف عشرات الأهداف التابعة لحزب الله"، كما ادّعى "تدمير مسار نفق تحت الأرض استخدمته قوة الرضوان الخاصة بالحزب".

وذكر جيش العدو أنّ "قوات الفرقة 91 تواصل العمل ضد بنى تابعة لحزب الله في جنوب لبنان حيث دهمت القوات على مدار الأيام الأخيرة شبكة من فتحات الأنفاق وبنى تحتية تحت الأرض شملت أماكن للمكوث والتزود وعثرت داخلها على الكثير من الوسائل القتالية".

وأوضح أن "وحدة الرضوان خصصت هذه المنشآت للاستعداد لتنفيذ خطة ما يسمى باحتلال الجليل"، مشيراً إلى أنه "تم وضع مسار النفق في قلب قرية وتحت منازل مواطنين لبنانيين حيث تم تدمير المسار من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وتحديداً من جانب اللواء 8 ووحدة يهلوم الهندسية".