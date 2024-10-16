إستشهاد موظف عملاني في الدفاع المدني في "غارة النبطية"

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:إستشهد موظف عملاني من عديد مركز النبطية الاقليمي صباح اليوم جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى بلدية النبطية حيث كان يتواجد مع زملائه لتأدية واجبهم الوطني والانساني.إن مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار يتوجه من أهل الفقيد وأسرته في مركز النبطية وفي المديرية العامة للدفاع المدني بأحر التعازي سائلا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. كما يثني على ما يبذله عناصر الدفاع المدني من تضحيات جسيمة في ظل هذه الظروف المأساوية التي تمر بها البلاد وذلك التزاما منهم بهذه الرسالة الإنسانية والوطنية.