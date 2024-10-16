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لبنان

دبابة "ميركافا" إسرائيلية في مرمى صواريخ "الحزب"

Lebanon 24
16-10-2024 | 05:58
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أعلن "حزب الله" في لبنان انّه استهدف عند الساعة 10:30 من صباح يوم الأربعاء 16-10-2024، دبابة ميركافا في محيط بلدة راميا بصاروخ مُوجّه وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح. 
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