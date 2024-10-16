مؤكدًا على الحضور المستمر للكنيسة المارونية.. المطران الجميل اختتم زيارته الى البرتغال

Advertisement

اختتم الزائر الرسولي على الموارنة في أوروبا وراعي أبرشية سيدة لبنان للموارنة في باريس سابقا المطران مارون ناصر الجميل زيارته إلى البرتغال، بالاحتفال بالذبيحة الإلهية مع أبناء الجالية اللبنانية هناك، وترأس المطران الجميل قداسه الأول في كنيسة القديسة كاترين في ليشبونة، عاونه الشماس الماروني البرازيلي غوستافو شهاب، وممثل بطريرك لشبونة الاب بيتر ستيلويل وكاهن الرعية الأب خورخي أنسيلمو.وبعد تلاوه الانجيل المقدس، القى المطران الجميل عظة "أعرب فيها عن امتنانه لبطريرك لشبونة، المطران سوزا فاليريو، وكاهن الرعية الأب خورخي أنسيلمو. كما شكر المنظمين والمؤمنين الحاضرين على التزامهم تجاه الكنيسة المارونية وتقاليدها الثقافية والدينية، وشجعهم على نقل هذا التراث الثمين للأجيال المقبلة. وكانت صلاة على نية السلام في العالم ولا سيما في لبنان".وتأتي زيارة المطران الجميل الرعوية في اطار "تلبية احتياجات وتطلعات المؤمنين الموارنة والمسيحيين الشرقيين المقيمين في البرتغال"، وتعزيز "الروابط الروحية والمجتمعية داخل هذه الجالية المتنامية".كما يتطلع "المطران الجميل إلى وضع أسس رعية مارونية جديدة في هذا البلد، استجابة للطلب المتزايد من المؤمنين الراغبين في الحفاظ على تراثهم الليتورجي والروحي الغني وتعزيزه".وتعكس هذه المبادرة التزامه بمرافقة الجاليات اللبنانية والشرقية المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا، مع التأكيد على الحضور المستمر للكنيسة المارونية في مناطق جديدة مثل البرتغال".وتعتبر هذه الزيارة الخطوة الأساسية الأولى" لتنظيم وتعزيز الجماعة المارونية في هذا البلد الجديد المضيف". (الوكالة الوطنية)