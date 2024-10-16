صوت إنفجار قويّ سُمِعَ في بعلبك... إليكم ما قام به الجيش اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش فجّر في حقل رماية الطيبة شرقي بعلبك، صاروخاً من مخلفات العدوان الإسرائيليّ على المنطقة.

وقد سُمِعَ صوت إنفجار قويّ في قرى شرقي بعلبك.