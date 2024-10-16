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لبنان

صوت إنفجار قويّ سُمِعَ في بعلبك... إليكم ما قام به الجيش اليوم

Lebanon 24
16-10-2024 | 06:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش فجّر في حقل رماية الطيبة شرقي بعلبك، صاروخاً من مخلفات العدوان الإسرائيليّ على المنطقة.
 
 
وقد سُمِعَ صوت إنفجار قويّ في قرى شرقي بعلبك.
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