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لبنان

مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في "امل" عن غارات النبطية: هذه الجريمة هي خروج عن كل القوانين الدولية

Lebanon 24
16-10-2024 | 06:10
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بعد الغارات الاسرائيلية الوحشية التي استهدفت مبنى بلدية النبطية وسقوط من كان فيه بين شهيد وجريح ومن بينهم رئيس البلدية الدكتور احمد كحيل، صدر عن مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة امل البيان الآتي:
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"ليس خافياً على احد وحشية العدو الصهيوني وجرائمه بحق البشر والحجر في لبنان،الا أن كذبه اليوم كان مفضوحاً بعد زعمه وجود مراكز تابعة للمقاومة ليبرر أمام العالم جريمة قصف مركز رسمي وادارة محلية تابعة للدولة اللبنانية، دور من كان يتواجد هناك وعلى رأسهم رئيس بلدية النبطية احمد كحيل هو مساعدة الصامدين والنازحين من اهلنا وتقديم العون والخدمات الاساسية لهم.

إن أقل ما توصف به هذه الجريمة المتمادية بأنها خروج على كل القوانين والاعراف الدولية وضرب بعرض الحائط لأبسط الحقوق الإنسانية،الامر الذي يستدعي التدخل المباشر من قبل المعنيين وعلى راسهم الامم المتحدة لوقف آلة الحرب والقتل الاسرائيلية بحق الادارات الرسمية وفرق الاغاثة والاسعافات والدفاع المدني واعضاء اللجان البلدية وادارة الكوارث في المحافظات والبلديات.

وتقدم مكتب البلديات المركزي من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ومن محافظ النبطية هويدا الترك ومن اهالي الشهداء والجرحى بواجب العزاء باستشهادهم متمنياً للجرحى الشفاء العاجل".
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