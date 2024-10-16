علامة أشاد بالوحدة الوطنية خلال جولته على مراكز الإيواء في جبل لبنان

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كتب رئيس لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النائب ‎فادي علامة على منصة "إكس": "إطلعت خلال جولة في مراكز الايواء في عدد من قرى جبل لبنان على أوضاع الأهل النازحين وذلك بمشاركة مسؤول حركة أمل في إقليم جبل لبنان الاستاذ سعيد ناصر الدين ووفد من الإقليم، حيث كان لنا لقاء مع رئيس بلدية عاليه ورئيس بلدية بيصور اللذين شرحا لنا آلية إيصال المساعدات، وشددنا على أهمية الوحدة الوطنية المتجلية بأبهى صورها في هذه القرى والتعاون المشترك بين القوى الوطنية لتجاوز هذه المرحلة وحماية لبنان" .