استكمالا للجسر الإغاثي الجوي لدعم لبنان.. طائرة مساعدات مصرية تتجه إلى بيروت

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دان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشددا على أن هناك جهود مصرية متواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، إن هناك اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.وأضاف بدر عبد العاطي: "ندين العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي أسفر عن نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني، ونؤكد ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار"، مشيرا إلى "ضرورة اختيار رئيس توافقي للبنان بقرار وطني لبناني دون أي تدخلات خارجية".ولفت إلى أن طائرة مساعدات مصرية ستتجه إلى مطار بيروت استكمالا للجسر الإغاثي الجوي لدعم لبنان، وندين أي استهداف لقوات يونيفيل في جنوب لبنان ونطالب بتنفيذ القرار الأممي 1701.ونوه، بأن الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن غزة ولبنان يعطي إسرائيل "رسائل خاطئة" ويمنحها "شيكا على بياض" لفعل ما تريد. وأضاف أنه "من غير المقبول استمرار هذا الانقسام".