Advertisement

لبنان

قبلان: لبنان يربح بالتضامن الوطني والعائلة اللبنانية

Lebanon 24
16-10-2024 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1263256-638646852430078240.png
Doc-P-1263256-638646852430078240.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان نداء للمجتمع اللبناني العزيز قال فيه:" لبنان منذ يومه الأول قام ويقوم على عائلته الوطنية ومصالحه المشتركة، واللحظة لحظة لبنان وعائلته الوطنية وشراكته السياسية العليا بعيدا عن مشاريع الجبنة والثأر والخصومة التفصيلية، وهذا يفترض تنفيذ مشاريع تضامن وطني بحجم كل العائلة الوطنية وواقعها الكياني الجامع، والخطأ السياسي مكلف لأصل وجود لبنان، والتاريخ يقول: لبنان يربح بالتضامن الوطني والعائلة اللبنانية ويخسر بالفرز الطائفي والسياسي الذي يتعارض مع أصل القضايا الوطنية للبنان، وتاريخ الإسرائيلي صريح بحصرية المنافع به فقط، وسياسته تقوم على تمزيق الأوطان وحرقها واعتماد الوكلاء الذين يجب أن يعملوا لصالحه فقط".
Advertisement
 
أضاف:"واليوم البلد والمنطقة في قلب مشاريع تطال أعمدة المنطقة وأرضيتها، وما يجري على جبهة الجنوب قتال وطني لحماية البلد والمشروع الوطني، والمطلوب تضامن واسع وشراكة لبنانية مطلقة لتأكيد القيمة التاريخية والعائلية للبنان، واللحظة للدفاع عن لبنان ووقف النار وحماية المشروع التاريخي للعائلة اللبنانية وتأكيد أكبر شراكة وطنية بوجه أخطر المشاريع الإسرائيلية الدولية فضلا عن استنفاد كل الإمكانات السياسية والديبلوماسية بجانب الدفاع عن البلد وقيمته التاريخية والأهلية، ومسألة انتخاب رئيس جمهورية سهلة جدا إذا تلاقت النيات الوطنية على المصالح اللبنانية فقط، والحل بغسيل قلوب وخيارات مضمونة تعكس حقيقة المصالح الأكيدة للعائلة اللبنانية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:06 | 2024-10-16
10:34 | 2024-10-16
10:32 | 2024-10-16
10:02 | 2024-10-16
10:00 | 2024-10-16
09:53 | 2024-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24