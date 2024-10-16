قبلان: لبنان يربح بالتضامن الوطني والعائلة اللبنانية

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وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان نداء للمجتمع اللبناني العزيز قال فيه:" لبنان منذ يومه الأول قام ويقوم على عائلته الوطنية ومصالحه المشتركة، واللحظة لحظة لبنان وعائلته الوطنية وشراكته السياسية العليا بعيدا عن مشاريع الجبنة والثأر والخصومة التفصيلية، وهذا يفترض تنفيذ مشاريع تضامن وطني بحجم كل العائلة الوطنية وواقعها الكياني الجامع، والخطأ السياسي مكلف لأصل وجود لبنان، والتاريخ يقول: لبنان يربح بالتضامن الوطني والعائلة اللبنانية ويخسر بالفرز الطائفي والسياسي الذي يتعارض مع أصل القضايا الوطنية للبنان، وتاريخ الإسرائيلي صريح بحصرية المنافع به فقط، وسياسته تقوم على تمزيق الأوطان وحرقها واعتماد الوكلاء الذين يجب أن يعملوا لصالحه فقط".أضاف:"واليوم البلد والمنطقة في قلب مشاريع تطال أعمدة المنطقة وأرضيتها، وما يجري على جبهة الجنوب قتال وطني لحماية البلد والمشروع الوطني، والمطلوب تضامن واسع وشراكة لبنانية مطلقة لتأكيد القيمة التاريخية والعائلية للبنان، واللحظة للدفاع عن لبنان ووقف النار وحماية المشروع التاريخي للعائلة اللبنانية وتأكيد أكبر شراكة وطنية بوجه أخطر المشاريع الإسرائيلية الدولية فضلا عن استنفاد كل الإمكانات السياسية والديبلوماسية بجانب الدفاع عن البلد وقيمته التاريخية والأهلية، ومسألة انتخاب رئيس جمهورية سهلة جدا إذا تلاقت النيات الوطنية على المصالح اللبنانية فقط، والحل بغسيل قلوب وخيارات مضمونة تعكس حقيقة المصالح الأكيدة للعائلة اللبنانية". (الوكالة الوطنية للإعلام)