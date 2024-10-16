جابر نعى شهداء النبطية

نعى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ناصر جابر في بيان شهداء الضربة الإسرائيلية على النبطية اليوم.

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وجاء في البيان:" من النبطية التي طردت المحتل ذات يوم من عاشوراء... من النبطية التي إحتضنت كل الجنوبيين منذ العام الماضي إثر توسع العدوان الإسرائيلي ...من بلداتها ومساجدها وكنائسها...من بيدرها وأحيائها وناديها الحسيني...". نرفع أسمى آيات العزاء بإستشهاد كوكبة من أبنائها الخُلّص...وننعى بفخر الى اللبنانيين والجنوبيين عموماً...والنبطانيين خصوصاً الشهداء المدنيين الذين صمدوا لخدمة أهلهم في النبطية:الشهيد رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيلالشهيد صادق إسماعيلالشهيد قاسم حجازيالشهيد محمد سليم بيطارالشهيد محمد زهريرحم الله كل الشهداء في هذا المصاب الجلل...والدعاء بالشفاء ".