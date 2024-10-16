بتكليف من حمية.. حب الله تفقد ورش أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار

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كلف وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية المدير العام للطرق والمباني المهندس علي حب الله القيام بجولة تفقدية في اتوستراد ضبية منظقة الفرفور، والمصبات البحرية المعروفة بالنقاط الحمر وفي كامل الاتوسترادات حيث تقع صلاحية وزارة الاشغال مع متعهدي ورش اشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار استعداداً لموسم الأمطار.وبعد الإطلاع على اعمال الورش قال حب الله :"بتكليف وتوجيه من وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ورغم الظروف التي نمر بها على الصعيدين الامني والمالي جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم نحن اليوم نعمل ونقوم بواجباتنا تجاه اهلنا، ولنؤكد الجهوزية والخطة الإستباقية التي وضعها الوزير في اجتماعاته السابقة مع المتعهدين، وذلك قبل حلول فصل الشتاء المقبل"، مشيراً إلى " أن ورش المتعهدين هي في عمل مستمر على مدار العام"، معلناً أن الورش ستكون في طور تكثيف عملها المتواصل على جميع الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة ".وعدد حب الله الأوتوسترادات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك من أطراف مدينة بيروت نحو الجنوب والبقاع والشمال وكذلك إلى جبل لبنان، باستثناء الطرق والأوتوسترادات الواقعة ضمن نطاق العاصمة بيروت، "كونها لا تخضع لنطاق صلاحيات الوزارة، وبالتالي فإن التكامل والقيام بالدور المطلوب من قبل جميع الإدارات والجهات المعنية، هو المطلوب، لاسيما ان هذا الملف معني بالسلامة ".وتابع:" ان الوزير حمية كان قد شدد سابقا على تضافر الجهود لدى الجميع، الذي يعد أكثر من ضرورة وحاجة"، مشيراً في هذا السياق إلى "ضرورة قيام البلديات برفع النفايات بشكل يومي ومستمر من على طرقات البلدات الداخلية، وخصوصاً في البلدات التي تكون مرتفعة جغرافياً عن الأوتوسترادات، كي لا تجرفها السيول نحو المصبات على الأوتوسترادات مما يؤدي إلى انسدادها، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات رفع النفايات الموقعة عقودها مع الدولة اللبنانية على رفع النفايات عن الأوتوسترادات وعن غيرها من الطرقات وضروة رفعها بشكل متواصل منعاً لجرفها نحو مصبات المياه أيضاً ، خصوصا النهر الذي ينطلق من عوكر باتجاه قناة فرفوري في الضبية ، ونهر وادي حنتوش في جونية"، لذلك المطلوب من كافة الوزارات والجهات المعنية بضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم ضمن إطار تكاملي، وبالتالي فإن التعاون بين الجميع أمر أساسي"، مشدداً على أن ورش المتعهدين ستستمر في أشغال التعزيل والتنظيف لمجاري تصريف المياه على الأوتوسترادات، وبشكل مكثف طيلة العام". (الوكالة الوطنية للإعلام)