26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بتكليف من حمية.. حب الله تفقد ورش أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار
Lebanon 24
16-10-2024
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
كلف وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية المدير العام للطرق والمباني المهندس علي حب الله القيام بجولة تفقدية في اتوستراد ضبية منظقة الفرفور، والمصبات البحرية المعروفة بالنقاط الحمر وفي كامل الاتوسترادات حيث تقع صلاحية وزارة الاشغال مع متعهدي ورش اشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار استعداداً لموسم الأمطار.
Advertisement
وبعد الإطلاع على اعمال الورش قال حب الله :"بتكليف وتوجيه من وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ورغم الظروف التي نمر بها على الصعيدين الامني والمالي جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم نحن اليوم نعمل ونقوم بواجباتنا تجاه اهلنا، ولنؤكد الجهوزية والخطة الإستباقية التي وضعها الوزير في اجتماعاته السابقة مع المتعهدين، وذلك قبل حلول فصل الشتاء المقبل"، مشيراً إلى " أن ورش المتعهدين هي في عمل مستمر على مدار العام"، معلناً أن الورش ستكون في طور تكثيف عملها المتواصل على جميع الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة ".
وعدد حب الله الأوتوسترادات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك من أطراف مدينة بيروت نحو الجنوب والبقاع والشمال وكذلك إلى جبل لبنان، باستثناء الطرق والأوتوسترادات الواقعة ضمن نطاق العاصمة بيروت، "كونها لا تخضع لنطاق صلاحيات الوزارة، وبالتالي فإن التكامل والقيام بالدور المطلوب من قبل جميع الإدارات والجهات المعنية، هو المطلوب، لاسيما ان هذا الملف معني بالسلامة ".
وتابع:" ان الوزير حمية كان قد شدد سابقا على تضافر الجهود لدى الجميع، الذي يعد أكثر من ضرورة وحاجة"، مشيراً في هذا السياق إلى "ضرورة قيام البلديات برفع النفايات بشكل يومي ومستمر من على طرقات البلدات الداخلية، وخصوصاً في البلدات التي تكون مرتفعة جغرافياً عن الأوتوسترادات، كي لا تجرفها السيول نحو المصبات على الأوتوسترادات مما يؤدي إلى انسدادها، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات رفع النفايات الموقعة عقودها مع الدولة اللبنانية على رفع النفايات عن الأوتوسترادات وعن غيرها من الطرقات وضروة رفعها بشكل متواصل منعاً لجرفها نحو مصبات المياه أيضاً ، خصوصا النهر الذي ينطلق من عوكر باتجاه قناة فرفوري في الضبية ، ونهر وادي حنتوش في جونية"، لذلك المطلوب من كافة الوزارات والجهات المعنية بضرورة قيام الجميع بمسؤولياتهم ضمن إطار تكاملي، وبالتالي فإن التعاون بين الجميع أمر أساسي"، مشدداً على أن ورش المتعهدين ستستمر في أشغال التعزيل والتنظيف لمجاري تصريف المياه على الأوتوسترادات، وبشكل مكثف طيلة العام". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مجزرة أيطو في زغرتا.. مخطّط إسرائيلي "خبيث" يتجدّد!
Lebanon 24
بعد مجزرة أيطو في زغرتا.. مخطّط إسرائيلي "خبيث" يتجدّد!
12:00 | 2024-10-15
15/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة تثير بلبلة في صيدا.. فيديو يرصد ما جرى
Lebanon 24
سيارة تثير بلبلة في صيدا.. فيديو يرصد ما جرى
05:20 | 2024-10-16
16/10/2024 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستنتهي "حرب لبنان"؟ "َضمانة" مهمة جداً!
Lebanon 24
متى ستنتهي "حرب لبنان"؟ "َضمانة" مهمة جداً!
14:00 | 2024-10-15
15/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة جريئة للغاية.. شاهدوا عارضة الأزياء من أصل فلسطيني بيلا حديد في عرض "فيكتوريا سكريت" (فيديو)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة للغاية.. شاهدوا عارضة الأزياء من أصل فلسطيني بيلا حديد في عرض "فيكتوريا سكريت" (فيديو)
02:16 | 2024-10-16
16/10/2024 02:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الأسباب.. أسعار الغاز ارتفعت في لبنان اليوم
Lebanon 24
لهذه الأسباب.. أسعار الغاز ارتفعت في لبنان اليوم
14:45 | 2024-10-15
15/10/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:06 | 2024-10-16
ميقاتي: أُثمّن إجماع القادة الروحيين على مطالبة مجلس الأمن الدولي بالانعقاد فورًا
10:39 | 2024-10-16
في محيط بلدة القوزح.. اشتباكات عنيفة بين "الحزب" والعدو
10:34 | 2024-10-16
عن إغتيال نصرالله وقدرات "حزب الله"... إليكم ما قاله وزير إسرائيليّ
10:32 | 2024-10-16
المرتضى يردّ على التهديدات الإسرائيلية للرئيس بري: لبنان يقاوم وسينتصر
10:02 | 2024-10-16
الفوعاني يدعو الدولة لتفعيل المساعدات ويشيد بدور المقاومة
10:00 | 2024-10-16
أمر أراد نتنياهو تحقيقه في لبنان ولن ينجح.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ أميركيّ
فيديو
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
16/10/2024 17:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
16/10/2024 17:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
16/10/2024 17:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24