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لبنان

بعد غارات النبطية.. بلاسخارت تحثّ على حماية المدنيين في لبنان

Lebanon 24
16-10-2024 | 07:39
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قالت المنسقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في بيان: "استهدفت اليوم غارات جوية إسرائيلية مجدداً مدينة النبطية في جنوب لبنان. وقد أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل خمسة أشخاص في الهجوم، وهي حصيلة قد ترتفع مع انتهاء عمليات رفع الأنقاض. كما أكدت السلطات اللبنانية أن مبنى البلدية في المدينة قد تم استهدافه، مع تقارير مقلقة تفيد بأن رئيس بلدية النبطية من بين الضحايا.
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اضافت:"إن انتهاك القانون الدولي الإنساني غير مقبول على الإطلاق إذ يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات". 

وختمت:"في ظل استمرار تصاعد حدة تبادل إطلاق النار واتساع نطاقها، فإن معاناة المدنيين بلغت مستويات غير مسبوقة. إن الحلول العسكرية لن توفر ولا يمكنها ان توفر الأمن أو السلامة لأي من الطرفين على جانبي الخط الأزرق. لقد حان الوقت لكي توقف كافة الأطراف إطلاق النار على نحو فوري لإتاحة المجال أمام الحلول الديبلوماسية القادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار الإقليمي".
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