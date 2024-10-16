بوصعب زار بري.. وهذا ما تم بحثه

استقبل الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب حيث تم عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا تشريعية.

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