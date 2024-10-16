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لبنان

بوصعب زار بري.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
16-10-2024 | 07:42
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 استقبل الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب حيث تم عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا تشريعية.
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بوصعب

بري..

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