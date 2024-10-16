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لبنان

مكتب الشؤون البلدية في حركة "أمل": جريمة النبطية تستدعي تدخلا مباشرا من المعنيين

Lebanon 24
16-10-2024 | 07:46
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 صدر عن مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل"، بيان، بعد الغارات الاسرائيلية الوحشية التي استهدفت مبنى بلدية النبطية وسقوط من كان فيه بين شهيد وجريح ومن بينهم رئيس البلدية الدكتور أحمد كحيل، أشار الى انه "ليس خافيا على أحد وحشية العدو الصهيوني وجرائمه في حق البشر والحجر في لبنان، إلا أن كذبه اليوم كان مفضوحا بعد زعمه وجود مراكز تابعة للمقاومة ليبرر أمام العالم جريمة قصف مركز رسمي وادارة محلية تابعة  للدولة اللبنانية ودور من كان يوجد هناك وعلى رأسهم رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل هو مساعدة الصامدين والنازحين من أهلنا وتقديم العون والخدمات الاساسية لهم".
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وتابع البيان :" إن أقل ما توصف به هذه الجريمة المتمادية بأنها خروج على كل القوانين والاعراف الدولية وضرب بعرض الحائط لأبسط الحقوق الإنسانية، الامر الذي يستدعي التدخل المباشر من قبل المعنيين وعلى راسهم الامم المتحدة لوقف آلة الحرب والقتل الاسرائيلية في حق الادارات الرسمية وفرق الاغاثة والاسعافات والدفاع المدني واعضاء اللجان البلدية وادارة الكوارث في المحافظات والبلديات".
 
وتقدم مكتب البلديات المركزي من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ومن محافظ النبطية بالانابة هويدا الترك ومن اهالي الشهداء والجرحى  بواجب العزاء باستشهادهم، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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