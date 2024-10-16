"لبنان 24" في بلدة طاريا... دمار كبير ومشاهد تُوثّق الأضرار في الممتلكات (فيديو)

جال فريق "لبنان 24" في طاريا غربي بعلبك، حيث تضرّرت حسينة البلدة جراء الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت البلدة بشكل عنيف.

"لبنان 24" يُوثّق الأضرار داخل حسينية بلدة طاريا غربي بعلبك pic.twitter.com/pdYKnVgnXx — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2024 Advertisement

"لبنان 24" يُوثّق الأضرار داخل حسينية بلدة طاريا غربي بعلبك pic.twitter.com/8hFuuQRBvG — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2024

كما وثّق "لبنان 24" الدمار الكبير الذي لحق بالمنازل والمحلات التجاريّة في عدّة أحياء من بلدة طاريا.

"لبنان 24" يُوثّق الأضرار في بلدة طاريا جراء الغارات الإسرائيلية pic.twitter.com/vi70MJg5RA — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2024

"لبنان 24" يُوثّق الأضرار في بلدة طاريا جراء الغارات الإسرائيلية pic.twitter.com/8Wwz9CXBk3 — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2024