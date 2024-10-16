"لبنان 24" في بلدة طاريا... دمار كبير ومشاهد تُوثّق الأضرار في الممتلكات (فيديو)

"لبنان 24" يُوثّق الأضرار داخل حسينية بلدة طاريا غربي بعلبك pic.twitter.com/pdYKnVgnXx
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2024
"لبنان 24" يُوثّق الأضرار داخل حسينية بلدة طاريا غربي بعلبك pic.twitter.com/pdYKnVgnXx
"لبنان 24" يُوثّق الأضرار داخل حسينية بلدة طاريا غربي بعلبك pic.twitter.com/8hFuuQRBvG
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2024
"لبنان 24" يُوثّق الأضرار داخل حسينية بلدة طاريا غربي بعلبك pic.twitter.com/8hFuuQRBvG
"لبنان 24" يُوثّق الأضرار في بلدة طاريا جراء الغارات الإسرائيلية pic.twitter.com/vi70MJg5RA
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2024
"لبنان 24" يُوثّق الأضرار في بلدة طاريا جراء الغارات الإسرائيلية pic.twitter.com/vi70MJg5RA
"لبنان 24" يُوثّق الأضرار في بلدة طاريا جراء الغارات الإسرائيلية pic.twitter.com/8Wwz9CXBk3
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2024
"لبنان 24" يُوثّق الأضرار في بلدة طاريا جراء الغارات الإسرائيلية pic.twitter.com/8Wwz9CXBk3
"لبنان 24" يُوثّق الأضرار في بلدة طاريا جراء الغارات الإسرائيلية pic.twitter.com/6sEDYQf3CK
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 16, 2024
"لبنان 24" يُوثّق الأضرار في بلدة طاريا جراء الغارات الإسرائيلية pic.twitter.com/6sEDYQf3CK