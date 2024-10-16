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لبنان

على تل القبع في مركبا.. "الحزب" يستهدف تجمعًا لقوات العدو

Lebanon 24
16-10-2024 | 08:03
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أعلن حزب الله في بيان أنّه "استهدف عند الساعة 02:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 16-10-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي على تل القبع في مركبا بقذائف المدفعية".
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