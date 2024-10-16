رئيس بلديّة الحدت: هذا الخبر غير صحيح

نفى رئيس بلدية الحدت جورج عون ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ أن البلدية أقفلت مداخل البلدة ومنعت النازحين من الدخول، ووضع هذه الشائعات في خدمة العدوّ الإسرائيلي.

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وقال عون إنّ "الحدت استقبلت 538 عائلة موزعين داخل مئات الشقق التي تم تأجيرها حديثاً بعلم وبتسهيل كبير من البلدية"، وأشار إلى وجود لوائح إسمية للعائلات وأماكن نزوحها وأرقام هواتفها.

وأكّد أنّ "البلدية فتحت أبواب مدرسة "سبنيه" التي استقبلت أكثر من 150 شخص حتى اليوم، وقد تكفلت بتأمين الطعام والفرش والمخدات وأدوات التنظيف وصهاريج المياه لهم".