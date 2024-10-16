Advertisement

لبنان

باسيل بحث مع سفير أرمينيا وغريب تداعيات العدوان الإسرائيلي وسبل مساعدة النازحين

Lebanon 24
16-10-2024 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1263295-638646883475364401.jpg
Doc-P-1263295-638646883475364401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير أرمينيا في لبنان فاهان أتابكيان يرافقه السيد رافي خانجيان، بحضور النائب السابق إدغار معلوف. وكان بحث في سبل وقف الحرب ومساعدة لبنان.

كذلك استقبل باسيل رئيس الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب يرافقه عضوا المكتب السياسي في الحزب فادي النبوت ومروان الراعي، بحضور عضو المجلس السياسي في "التيار" وليد الأشقر ومنسق قضاء الكورة غسان كرم.
وقد تطرق اللقاء إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي وكيفية مواجهته الوقوف إلى جانب الأهالي النازحين.
كما تم البحث في الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية للمباشرة بمعالجة القضايا الوطنية الملحة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:06 | 2024-10-16
10:39 | 2024-10-16
10:34 | 2024-10-16
10:32 | 2024-10-16
10:02 | 2024-10-16
10:00 | 2024-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24