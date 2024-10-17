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لبنان

وزير الدفاع نوّه بقرار دول الاتحاد الاوروبي الاستمرار بمهامها في اليونيفيل

Lebanon 24
17-10-2024 | 02:17
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نوّه وزير الدفاع الوطني موريس سليم بقرار دول الاتحاد الاوروبي الـ16 التي تشارك في قوة " اليونيفيل " العاملة في الجنوب ، بالاستمرار في قيامها بمهماتها تنفيذا لقرار مجلس الامن 1701، وذلك على رغم الاعتداءات التي تتعرض لها مواقع لهذه القوة في القرى القريبة من الحدود والتهديدات التي يطلقها العدو الاسرائيلي ضدها . 
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واعتبر الوزير سليم ان "قرار الدول الاوروبية يؤكد رغبة دولية واضحة في العمل على المحافظة على دورها المحدد بقرار لمجلس الامن لا يمكن تعديله الا بقرار الدول الاعضاء وليس بارادة  هذا العدو الذي ساءه ان تبقى هذه الدول شاهدة حية من خلال جنودها ، على الجرائم التي يرتكبها في لبنان والتدمير الممنهج والمقصود لقرى وبلدات آمنة يسقط فيها يومياً ابرياء فيما يتشرد اهلها خارج منازلهم وتحرق ممتلكاتهم ومصادر رزقهم".

وجدد سليم "تأكيد تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب لتتعاون مع الجيش اللبناني المنتشر معها في تنفيذ  القرار 1701 بكامل مندرجاته والذي اعلن لبنان مراراً  التزامه بتطبيقه بعد وقف النار، فيما تمتنع اسرائيل عن التجاوب مع الارادة الدولية بوقف حربها الاجرامية على لبنان".
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