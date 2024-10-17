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لبنان

طائرة مساعدات سعودية حطت في المطار

Lebanon 24
17-10-2024 | 02:53
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تواصل المملكة العربية السعودية، إرسال المساعدات الإنسانية الى لبنان، ضمن إطار الجسر الجوي بين لبنان والمملكة.  وفي هذا الإطار، وصلت صباحًا إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، طائرة  سعودية، على متنها أطنان من المساعدات الاغاثية والعلاجية الى لبنان.
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