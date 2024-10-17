طائرة مساعدات سعودية حطت في المطار

تواصل المملكة العربية السعودية، إرسال المساعدات الإنسانية الى لبنان، ضمن إطار الجسر الجوي بين لبنان والمملكة. وفي هذا الإطار، وصلت صباحًا إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، طائرة سعودية، على متنها أطنان من المساعدات الاغاثية والعلاجية الى لبنان.

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