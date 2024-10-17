وكأنه زلزال.. دمار هائل وأبنية سويت على الأرض هكذا يبدو المشهد في النبطية (فيديو)

وكأنه زلزال، هكذا بدا المشهد في النبطية وذلك بعد الغارات العنيفة التي استهدفت أمس الأربعاء المدينة والتي أدت إلى تدمير مبنى البلدية واستشهاد 14 شخصا بينهم رئيس البلدية الطبيب أحمد كحيل.



"لبنان 24" دخل إلى الأحياء المُستهدفة وبدا المشهد مروعا حيث سويت الأبنية على الأرض وتغيرت ملامح الشوارع.

آثاء العدوان الإسرائيلي على النبطية#lebanon24 pic.twitter.com/Si5bpL3lB5 — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 17, 2024 Advertisement

دمار هائل داخل أحياء النبطية جراء العدوان الإسرائيلي الذي نفذ غارات متزامنة زنّرت المدينة من زبدين غرباً إلى النبطية الفوقا وكفرتبنيت شرقاً.



علما ان داخل مبنى البلدية، كان عدد من المسؤولين والناشطين في خلية الأزمة لمواجهة العدوان الإسرائيلي، استشهد 14 شهيداً بينهم رئيس بلدية النبطية الطبيب أحمد كحيل وأعضاؤها صادق عيسى إسماعيل ومحمد زهري وقاسم حجازي ومسؤولها الإعلامي الزميل محمد بيطار والشرطي أحمد بيطار والمسعف فضل عواضة والموظف محمد بيطار والناشطان راغب جابر وهيثم مشلب والمسعف في مركز النبطية ببدفاع المدني اللبناني ناجي فحص، كما عثر على ثلاث جثث مجهولة الهوية.





