خلية متابعة شؤون النازحين في زغرتا: تحديث يومي لداتا المراكز ومساعدة النازحين خارجها

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عقد في مكتب قائمقام قضاء زغرتا اجتماع لخلية متابعة ازمة النزوح الناتجة عن العدوان الاسرائيلي في حضور ممثلين عن نواب القضاء، قائد سرية درك زغرتا، مسؤولي الاجهزة الامنية في القضاء، رئيس اتحاد البلديات، رئيس بلدية زغرتا اهدن، رؤساء الوحدات الادارية، رئيس اقليم الدفاع المدني، و مسؤولي الصليب الاحمر.بداية كان عرض موجز لآلية تقديم المساعدات للنازحين في قضاء زغرتا التي بدأت منذ اليوم الاول لمراكز الايواء المعتمدة وفقا للخطة الوطنية المكلفة متابعة ازمة النزوح بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية و تجمع المنظمات الدولية والصليب الاحمر اللبناني و سواها اضافة الى جهود الجمعيات الاهلية المحلية والبلدية في قضاء زغرتا وبالتنسيق معها، ولا سيما أن المساعدات حاليا يجب ان تشمل النازحين خارج مراكز الايواء وفقا للتعاميم المبلغة من اللجنة الوطنية و غرفة عمليات محافظة الشمال.كما تمّ بحث الامور المستجدة "لاسيما العدوان الاسرائيلي على بلدة ايطو الذي كان ضحيته عدد من المواطنين المدنيين الابرياء".وخلص المجتمعون الى اتخاذ الاجراءات الآتية: "وجوب التحديث اليومي لداتا النازحين في مراكز الايواء بواسطة مديري المراكز و إبلاغ خلية الأزمة، الإسراع في استكمال عملية تسجيل النازحين خارج مراكز الايواء من قبل البلديات ومخاتير القرى التي لا بلديات فيها وإيداعها خلية الأزمة، في ما خص آلية استفادة النازحين خارج مراكز الايواء من المساعدات العينية ، يجب على البلديات الاعلان كل ضمن نطاقه لتسجيل من هم بحاجة من النازحين وفقا للنموذج المبلغ سابقا وايداع القائمقامية الجداول لرفعها الى الجهات المعنية. تحديد الحاجات الاساسية لعمليات الانقاذ و الاطفاء لدى الدوائر المختصة لاسيما الدفاع المدني والعمل على تعزيزها. توسيع قاعدة البيانات المتعلقة بالآليات الخاصة بعمليات الانقاذ و الاطفاء لتشمل القطاع الخاص. تفعيل خطة الاستجابة الميدانية لاي طارىء".كما اتفق المجتمعون على التنسيق الدائم والمستمر بخاصة لجهة توحيد وتحديث الداتا المتعلقة بالنازحين المدنيين من المناطق اللبنانية التي تم استهدافها من قبل العدو الاسرائيلي الى قضاء زغرتا ان داخل مراكز الايواء او خارجها، وذلك حفاظا على امن الجميع و تلبية لاحتياجات النازحين الاساسية قدر الامكان وفقا للخطة المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية المكلفة متابعة ازمة النزوح و عبر غرفة عمليات محافظة الشمال وخلايا الازمات في الاقضية".