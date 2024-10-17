طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان... انخفاض في الحرارة وأمطار متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل مع احتمال امطار محلية في الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة، وتحذير من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى ارتفاعه المتر ونصف المتر.

Advertisement



وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال غرب تركيا، يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة مع رياح ناشطة حتى يوم غد الجمعة حيث يتحول الى مستقر.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و29، في طرابلس بين 20 و28 درجة وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

تحذير: من ارتفاع موج البحر يوم غد الجمعة والذي قد يتخطى ارتفاعه المتر ونصف المتر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

الجمعة:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل مع احتمال امطار محلية في الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة، و تحذير من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى ارتفاعه المتر ونصف.

السبت:

قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات ، كما تبقى الرطوبة منخفضة والرياح ناشطة أحيانا.

الأحد:

قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وعلى الجبال مع رطوبة منخفضة.



-الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 124 الى 21 درجة، في الداخل من 13 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.



-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج يتحول غدا الى هائج حيث يتخطى ارتفاع الموج المتر ونصف، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,44

-ساعة غروب الشمس: 18,02