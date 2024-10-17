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لبنان

إنذار إسرائيلي جديد إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا في منطقة سرعين التحتا

Lebanon 24
17-10-2024 | 03:36
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وجّه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي انذارا جديدًا سكان منطقة البقاع وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة سرعين التحتا والمباني المجاورة له.

وكتب عبر "أكس":" أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على مدى الزمني القريب.
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أضاف:" من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500م".

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