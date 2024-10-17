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لبنان

في طرابلس.. دخلوا إلى غرفة نومه وأطلقوا النار عليه

Lebanon 24
17-10-2024 | 04:01
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اقدم مجهولون فجر اليوم على الدخول الى منزل المدعو "م.س" من مواليد ١٩٨٧ سوري الجنسية في منطقة جبل البداوي مبنى البلطجي، حسب مندوبة "لبنان24"، حيث تم اطلاق النار عليه اثناء نومه ما ادى الى اصابته اصابه بليغة والاعتداء بالضرب على ابنه بكعب مسدس ولاذوا بعدها بالفرار.
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وتم نقل الجريح الى مستشفى النيني للعلاج ووصفت حالته بالحرجه للغاية.

وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة، وبحسب المعلومات المتداولة ان الحادثة التي حصلت هي بدافع السرقة.

يذكر ان الجريح هو صاحب محل حلويات عربية في محل التل طرابلس.
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