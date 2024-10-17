إنذار إسرائيلي جديد لسكان البقاع.. هذا ما جاء فيه

وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة السفري والمباني المجاورة له، وفق ما نشر المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي.



وكتب المتحدث الإسرائيلي: أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب .من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم".





#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة السفري والمباني المجاورة له



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/yM4IxN6Kab — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2024 Advertisement