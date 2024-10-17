في القنطاري.. إخلاء مبنى ديوان المحاسبة بعد اتصال تحذيري لأحد القضاة

أفادت مصادر أمنية بأن أحد القضاة تلقى اتصالاً تحذيرياً في ديوان المحاسبة في القنطاري.



وبحسب المعلومات، تمّ على الفور إخلاء المبنى بعدما أُبلغت القوى الأمنية التي تحقق بالإتصال الوارد ومن يقف وراءه.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران في اتصال لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" تلقي الديوان اتصالا عبر خطه الأرضي يحذر من إمكان تعرضه لاعتداء إسرائيلي.



وأوضح بدران أن "الاتصال وضع في عهدة الأجهزة الأمنية اللبنانية للتأكد من مدى صحته ولاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال صدوره عن أشخاص بهدف إشاعة البلبلة".

وفي هذا السياق، قال وزير العدل هنري خوري لـ"الجديد": "بعد اتصال التهديد بإخلاء مبنى ديوان المحاسبة تواصلنا مع رئيسه الذي أفادنا بأنه ابلغ الاجهزة الأمنية بالأمر وهي تقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد من مصدر الاتصال".

وتبيّن في وقت لاحقٍ أنّ التهديد كاذب، وتعمل القوى الامنية على الكشف عن هويّة المتّصل.





