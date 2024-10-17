"البيت الروسي" في بيروت: بدء عملية تقديم الطلبات للدراسة الجامعية

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أعلن "البيت الروسي" في بيروت، في بيان ،"بدء عملية تقديم الطلبات للدراسة في الجامعات الروسية بموجب حصة الحكومة الروسية. حيث ستستمر حملة التقديم حتى 15 كانون الثاني (يناير) 2025".يسمح للمواطنين اللبنانيين والأشخاص بلا جنسية والمواطنين الروس الذين يعيشون خارج روسيا (وليس لديهم تسجيل في مكان إقامتهم في روسيا) بالمشاركة في الاختبار التنافسي للحصول على منحة للدراسة في الجامعات الروسية.للمشاركة، يجب التسجيل وملء الطلب عبر موقع: education-in-russia.com. ومتابعة المعلومات والتحديثات والتبليغات على صفحة الفايسبوك: StudyinRussiaforLebaneseيمكن التواصل مع المركز عبر الأرقام: 01790212 وعبر الواتساب (بما يخص المنح) على الرقم: 71697303.