إنذار إسرائيلي جديد لسكان هذه المنطقة (صورة)

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان منطقة برج الشمالي وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخارطة والمباني المجاورة له
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا… pic.twitter.com/F48IFUNJYm
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2024
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان منطقة برج الشمالي وتحديدًا المتواجدين في المباني المحددة في الخارطة والمباني المجاورة له
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا… pic.twitter.com/F48IFUNJYm