من جديد... إسرائيل تُحذّر سكان منطقة الحوش

أطلق جيش العدوّ الإسرائيليّ تحذيراً عاجلاً إلى سكان منطقة صور، وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة التي نشرها، والواقع في منطقة الحوش والمباني المجاورة له.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العدوّ استهدف منطقة الحوش قبل قليل، بعدما أنذر سكانها.