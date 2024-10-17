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لبنان

دولة عربية ترسل طائراتها إلى لبنان لإجلاء مواطنيها

Lebanon 24
17-10-2024 | 06:07
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تواصل وزارة الطيران المدني في مصر، تكثيف جهودها لنقل المصريين المقيمين بدولة لبنان من خلال تنظيم رحلات استثنائية للناقل الوطني مصر الطيران.
 
وقالت وزار ة الطيران في بيان لها اليوم، إنه تم تسيير رحلة جوية تعد الثانية، لإعادة 304 مواطنين من المصريين العالقين بلبنان إلى أرض الوطن، في ظل تطورات الأوضاع التي تشهدها لبنان.
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وأشارت الوزارة، إلى إقلاع طائرة من مطار القاهرة الدولي، محملة بشحنة مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية بلغ وزنها 22 طنا مقدمة من جانب الهلال الأحمر المصري.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى، أنه في ضوء حرص الدولة المصرية باستمرار الجهود المشتركة بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم ونقل المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني.

وأشاد الوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن متابعة عودة المصريين بسلام إلى أرض الوطن والتواصل مع السفارة المصرية ومكتب ومحطة الشركة الوطنية مصر للطيران ببيروت لمتابعة عودتهم في أسرع وقت ممكن.

كما أوضح الحفني، أن وزارة الطيران المدني وكافة شركاتها التابعة لا تتوانى في تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لنقل الشحنات والمستلزمات الإغاثية المصرية لدولة لبنان.

وأكد الوزير على الدور القومي والدائم لشركة مصر للطيران وحرصها على مواصلة تنظيم رحلات استثنائية أخرى لعودة المصريين الراغبين في العودة من لبنان إلى بلادهم، مضيفا: "إننا نكثف جهودنا لتيسير مزيد من الرحلات الإضافية إذا تطلب الأمر ذلك خلال الفترة القادمة". (روسيا اليوم) 

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