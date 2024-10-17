الحجار: الاولية في هذه الفترة لمراكز الايواء

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قام وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار بجولة في عكار استهلت باجتماع في سرايا حلبا مع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي وادارة غرفة الكوارث في المحافظة شارك فيها النائب اسعد درغام وممثلون عن الهيئات الصحية والانسانية والمنظمات الدولية.رحب اللبكي بالوزير حجار وأطلعه على ما تقوم به الغرفة من جهود مع النازحين الذين وصلوا الى ٦٣ الف حتى هذه اللحظة موزعين على مختلف البلدات والقرى العكارية.بدوره، رأى النائب درغام أن " التحديات في ظل النزوح كبيرة جدا وعكار لا تنال الاهتمام الرسمي المطلوب"، وقال:"لن نقبل بنقل النازحين السوريين الى عكار، بل المطلوب عودتهم الى بلادهم. ما يحصل هو بمجهود شخصي من المجتمع المحلي والمحافظ اللبكي الذي يقوم بجهود جبارة ويجب اطلاق يده في موضوع المساعدات".من جهته، شرح ربيع وهبة باسم الصليب الأحمر عبر الشاشة كيفية توزيع النازحين والبلدات الأكثر.وتحدّث الحجار عقب الزيارة منتقداً خطة الحكومة ولجنة الطوارئ، معتبراً أن "هناك تقصيراً كبيراً ولم تستطع الحكومة أن تواكب حجم الضغط والنزوح، لكن ليس الوقت الآن وقت كلام إنما وقت عمل".وشكر الوزير الحجار جهود اللبكي وادارة غرفة الكوارث وتحدث عن كيفية توزيع المساعدات، مشيرا الى "الاولية في هذه الفترة لمراكز الايواء وفي الايام المقبلة للنازحين في المنازل ومن ثم سيتم استهداف الجميع لان هناك اهالي قدموا منازلهم للنازحين وهم فقراء"، ولفت إلى أن "أرقام النازحين في عكار كبيرة ولم نكن نتوقع ذلك"، وشدد على "ضرورة الاهتمام الصحي بهم وخصوصا الخوف من تفشي بعض الامراض"،وقال:" سمعنا عن حالة كوليرا وبعض الحالات الجلدية الاخرى".وتوجه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول: "نحن في محطة وطنية وضروري اليوم ان نتجه نحو الحوار في القضايا المصيرية فوق الضوء وليس تحت الطاولة. لن نحضر ملفات تأتينا جاهزة. كيف نمررها على الوزراء، الامور يجب ان تكون فوق الطاولة وبعلاقة شفافة وواضحة دون تغييب الوزارات ودون تغييب الوزراء. نحن لا نعمل على حسابنا، بل ضمن موضوع وطني تلزمه الشفافية لا تهريب ملفات".