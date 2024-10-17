بالصورة... شاحنة اصطدمت بحاجز للجيش

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إنزلاق شاحنة على طريق الملولة في طرابلس، ما أدى الى اصطدامها بحاجز الجيش الموجود في المحلة.





وبحسب المعلومات، لم يُفدّ عن وقوع إصابات.