Advertisement

لبنان

بالصورة... شاحنة اصطدمت بحاجز للجيش

Lebanon 24
17-10-2024 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1263858-638647678645539773.jpg
Doc-P-1263858-638647678645539773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إنزلاق شاحنة على طريق الملولة في طرابلس، ما أدى الى اصطدامها بحاجز الجيش الموجود في المحلة. 

 
وبحسب المعلومات، لم يُفدّ عن وقوع إصابات.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
إشكال أمام أحد الفنادق في طرابلس.. والجيش يتدخل
lebanon 24
17/10/2024 17:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشار وحدات الجيش والمخابرات عند مدخل طرابلس تسهيلاً لدخول النازحين
lebanon 24
17/10/2024 17:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيليّة: الجيش الإسرائيلي أرسل مسيّرة إلى حيّ السلطان في رفح وتمّ التعرّف على جثة السنوار
lebanon 24
17/10/2024 17:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الاشتباك مع السنوار وقع في تل السلطان في رفح وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر
lebanon 24
17/10/2024 17:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:33 | 2024-10-17
10:25 | 2024-10-17
10:01 | 2024-10-17
09:58 | 2024-10-17
09:42 | 2024-10-17
09:36 | 2024-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24