باسيل التقى وفدا من "القومي"

استقبل رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل وفداً من الحزب "السوري القومي الإجتماعي" ضم رئيس الحزب ربيع بنات والأمين حسان صقر وعميد الإعلام ماهر الدنا، في حضور النائب سيزار أبي خليل ومنسق لجنة الإعلام والتواصل في "التيار" ميشال أبو نجم. وتركّز البحث حول سبل حماية لبنان في ظل مخاطر الحرب الإسرائيلية وتداعياتها، خصوصا على صعيد التهجير الممنهج والنزوح، وكان تأكيد ضرورة الحوار وتعزيز المساحات المشتركة بين كل الأفرقاء السياسيين.

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