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لبنان

مساعدات من مكتب السيستاني لمنطقة البقاع الأوسط

Lebanon 24
17-10-2024 | 06:59
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استكمل مكتب السيد السيستاني في لبنان في الأيام الماضية عملية تقديم المساعدات المادية في منطقة البقاع الاوسط، وشملت بحسب بيان، المراكز التالية:

بلدية بوارج، قاعة آل جابر، متوسطة البوارج الرسمية، مزرعة وليد جابر، مبنى الخنسا، مركز إيواء المريجات، مركز المستودع في المريجات، مدرسة مكسة الرسمية المختلطة.
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وفي بلدة بر الياس شمل توزيع المساعدات المراكز التالية:

ثانوية بر الياس الرسمية، متوسطة بر الياس الرسمية، ثانوية الأمين، ابتدائية الأمين المختلطة، جمعية قولنا والعمل، ابتدائية بر الياس الرسمية، مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الفنية، ابتدائية الحريري الرسمية.
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