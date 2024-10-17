مساعدات من مكتب السيستاني لمنطقة البقاع الأوسط

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استكمل مكتب السيد السيستاني في لبنان في الأيام الماضية عملية تقديم المساعدات المادية في منطقة البقاع الاوسط، وشملت بحسب بيان، المراكز التالية:بلدية بوارج، قاعة آل جابر، متوسطة البوارج الرسمية، مزرعة وليد جابر، مبنى الخنسا، مركز إيواء المريجات، مركز المستودع في المريجات، مدرسة مكسة الرسمية المختلطة.وفي بلدة بر الياس شمل توزيع المساعدات المراكز التالية:ثانوية بر الياس الرسمية، متوسطة بر الياس الرسمية، ثانوية الأمين، ابتدائية الأمين المختلطة، جمعية قولنا والعمل، ابتدائية بر الياس الرسمية، مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الفنية، ابتدائية الحريري الرسمية.