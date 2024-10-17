لسكان منطقة طير دبا.. إنذار إسرائيلي جديد

#عاجل ‼️ انذار جديد وعاجل إلى سكان منطقة طير دبا في لبنان وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والمباني المجاورة له



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/mQdboJAsBo