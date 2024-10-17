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لبنان

اخلاء اربعة مراكز للدفاع المدني

Lebanon 24
17-10-2024 | 07:18
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قال العميد ريمون خطار إنه تم اخلاء اربعة مراكز للدفاع المدني في تبنين وبنت جبيل وميس الجبل وقبريخا.
 
وفي حديث للـ"ال بي سي"، أضاف أنه تمت اعادة تموضع العناصر والاليات في ثكنة الجيش في الزهراني نظرا لخطورة التنقل بين المناطق المذكورة. 
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