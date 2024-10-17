إخلاء مبنى في وسط بيروت.. العاملون فيه تلقوا إنذارات

أفادت "الجزيرة" أنّ عاملين أخلوا مبنى في وسط بيروت يضمّ مكتباً للقناة ومكاتب سفارتين بعد تلقيهم إنذارات متتالية.

وأعلنت الخارجية النرويجية أنه تم إخلاء سفارتها في بيروت.

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