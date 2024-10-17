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لبنان

إخلاء مبنى في وسط بيروت.. العاملون فيه تلقوا إنذارات

Lebanon 24
17-10-2024 | 07:54
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أفادت "الجزيرة" أنّ عاملين أخلوا مبنى في وسط بيروت يضمّ مكتباً للقناة ومكاتب سفارتين بعد تلقيهم إنذارات متتالية.
 
وأعلنت الخارجية النرويجية أنه تم إخلاء سفارتها في بيروت.
 
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وأكد مصدر أمنيّ لبنانيّ ومصدر دبلوماسيّ لرويترز أن "التهديدات التي تلقتها المباني التي تضم قناة الجزيرة والسفارة النرويجية في بيروت كانت وهمية". 
 
 
 
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