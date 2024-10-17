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لبنان

بري تابع مع ميقاتي والسفير الفرنسي ومدير المخابرات التطورات سياسيا وأمنيا

Lebanon 24
17-10-2024 | 08:00
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث تناول البحث المستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وملف النازحين.
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واستقبل رئيس المجلس سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وتم عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمستجدات السياسية وأجواء التحضيرات للمؤتمر الدولي الذي سوف تنظمه فرنسا دعما لبنان .
 
وعرض بري مع مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي الاوضاع الامنية.
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