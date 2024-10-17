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لبنان

تامر تفقد ورش تعزيل وتوسيع مصب نهر بيروت بتكليف من حمية

Lebanon 24
17-10-2024 | 08:10
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كلف وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية  المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، القيام بجولة تفقدية لمصب نهر بيروت ضمن الاملاك البحرية حيث تقع صلاحية وزارة الاشغال العامة والنقل بالتنسيق والتعاون مع قيادة الجيش القيام بتعزيل وتوسيع مصب نهر بيروت استعدادا لموسم الأمطار.
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وبعد الإطلاع على اعمال الورشة قال تامر :"بتكليف وتوجيه من وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية ورغم الظروف الصعبة التي نمر بها من جراء العدوان الصهيوني على لبنان نتابع الأعمال ونقوم بواجباتنا تجاه الناس، ولنؤكد ان وزارة الاشغال العامة والنقل تقوم بمهامها على كافة المستويات.

وقال: "بعد الأزمة التي حصلت السنة الماضية تم تشكيل خلية ازمة مع الوزارات المعنية الاشغال- الطاقة- الداخلية- مجلس الانماء والإعمار وبلدية برج حمود، وتم وضع دراسة مفصلة لكل وزارة كل حسب مهامه، وذلك قبل حلول فصل الشتاء المقبل"، وبالتالي فإن التكامل والقيام بالدور المطلوب من قبل جميع الإدارات والجهات المعنية، هو المطلوب، لاسيما ان هذا الملف معني بالسلامة ".

وتابع:"  ان الوزير حمية كان قد شدد مرارا على تضافر الجهود لدى الجميع، الذي يعد أكثر من ضرورة وحاجة"، مشيرا إلى "ضرورة قيام الجهات المعنية القيام بدورها وبمسؤولياتها ضمن إطار تكاملي".

العميد الجعيد

بدوره، العقيد الركن رمزي الجعيد  اشار الى انه "بناء لتكليف من قائد الجيش العماد جوزاف عون وبناء لطلب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه وبما يسمح به القانون 3899 شاركنا مع الشركة المكلفة والمتخصصة بتنظيف وتعزيل مجاري الانهر.

وقال" حتى الآن تم ازالة 8000 متر مكعب من الأتربة المتسخة"، لافتا الى "ان قيادة الجيش على استعداد دائم للمشاركة بأي عمل انمائي لرفع الضرر عن المواطن".
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