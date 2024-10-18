بصاروخ موجّه.. مسيّرة اسرائيلية استهدفت كفررمان فجراً

استهدفت مسيّرة إسرائيلية قرابة الرابعة فجراً بصاروخ موجّه، بلدة كفررمان.



وكانت البلدة تعرضت قبل منتصف الليلة، لغارتين متتاليتين، نفذهما الطيران الحربي المعادي، بالاضافة الى غارتين الأولى على اطراف عيتا الشعب لجهة بلدة دبل، والثانية على بلدة حانين.

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