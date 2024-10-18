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لبنان
إقتراح نيابي جديد: إجتماع بغياب بري
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-10-2024
|
01:30
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لفت مصدر حزبي الى أن الجولة الجديدة للنائبين وائل أبو فاعور عن "اللقاء الديموقراطي" وأحمد الخير عن "كتلة الإعتدال الوطني" لا تصب أبداً في خانة النقاش حول الإنتخابات الرئاسية، لا من ناحية عقد جلسة ولا من ناحية الأسماء ، بل كل ما في الأمر أن هناك مبادرة نيابية تقضي بأن يتداعى نائب أو إثنان عن كل كتلة لعقد اجتماع في القاعة العامة للمجلس من دون حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبمشاركة نائب رئيس المجلس النائب الياس بو صعب.
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وبحسب الاقتراح سيتم النقاش في الوضع الراهن والحرب على لبنان، ثم يصدر بيان موحد من المجتمعين بمثابة صرخة من المجلس النيابي موجهة الى العالم وخارطة طريق للمرحلة المقبلة.
المصدر ابدى عدم تفاؤله بنجاح هذه الخطوة كون هناك نقاط أساسية يجب أن تكون في البيان لن يقبل بها "الثنائي الشيعي" ولن تتهاون فيها سائر الكتل بعد اليوم .
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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