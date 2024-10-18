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لبنان

مسجد دمّر... قصف إسرائيلي على قرى صور وبنت جبيل منذ منتصف الليل

Lebanon 24
18-10-2024 | 01:36
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واصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته على مدن وقرى قضاءي صور وبنت جبيل من منتصف الليل الفائت وحتى صباح هذا اليوم  فاستهدف طيرانه الحربي والمسير مناطق دمر خلالها مباني واحياء كاملة كما حصل في الحوش وحي بنايات الرز في منطقة  واستهدف بلدات رامية وبرعشيت ودبعال، وفي بلدة مجدل سلم شن الطيران المعادي غارات متتالية ما ادى الى تدمير مسجد البلدة القديم، واغار على بلدتي حداثا وياطر.
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واستهدفت مدفعية العدو فجرًا بلدات عيتا الشعب ورامية والضهيرة والبستان ومارون ويارون واطراف مدينة بنت جبيل بقصف عنيف استمر اكثر من نصف ساعة رافقه اطلاق نيران رشاشات العدو الثقيلة باتجاه بلدتي مروحين و طربيخا بالقطاع الغربي. 

طوال الليل وحتى صباح اليوم وعلى غير عادته حلق الطيران المعادي المسيّر فوق قرى محاذاة نهر الليطاني على مستوى منخفض جدا كما اطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة. 
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