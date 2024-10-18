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لبنان

"الحزب" يقصف مستعمرة زفلون

Lebanon 24
18-10-2024 | 01:37
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أعلن حزب الله في بيان أنّه "رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف عند الساعة 07:00 من صباح يوم الجمعة 18-10-‌‏2024  مستعمرة زفلون بصلية ‏صاروخية كبيرة". ‏
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"الحزب"

مستعمرة

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