Advertisement

لبنان

ارتفاع سعر صفيحة البنزين... ماذا عن الغاز؟

Lebanon 24
18-10-2024 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1264290-638648392671947607.jpg
Doc-P-1264290-638648392671947607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر جدول أسعار المحروقات وباتت على الشكل التالي: 
- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 1471.000 (+11000)
- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 1511.000 (+11000)
- المازوت:  1341.000 (-1000)
الغاز: 986.000  (00000)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع في اسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
lebanon 24
18/10/2024 13:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع اضافي في اسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
lebanon 24
18/10/2024 13:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع اضافي في اسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟
lebanon 24
18/10/2024 13:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.. ارتفاع في اسعار الذهب
lebanon 24
18/10/2024 13:11:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

اسعار

المحروقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:41 | 2024-10-18
06:04 | 2024-10-18
06:01 | 2024-10-18
06:00 | 2024-10-18
05:59 | 2024-10-18
05:58 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24