إليكم مهمات الدفاع المدني المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي منذ مساء أمس

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات مهمات عناصرها المنفذة، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس ولغاية الساعة من صباح اليوم الجمعة.محافظة النبطية:- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الدوير عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل. توازيا عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جثامين ٤ شهداء من تحت الانقاض.محافظة الجنوب:- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة القليلة تستمر فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني في العمل على رفع الانقاض بحثا عن مفقودين. وقد تمكنت لغاية الآن من انتشال جثماني شهيدين من بين الركام.محافظة بعلبك:- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة تمنين ليلاً عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل.كما تم تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.